مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يذهب إلى أوكرانيا في زيارة عاجلة

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه سيسافر إلى أوكرانيا بعد الحدث في بولندا، بحسب وكالة فرانس برس.

ودعا بوريل مرة أخرى دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم أوكرانيا "مهما كان الثمن".

وسبق أن تحدث بوريل في مؤتمر صحفي في وارسو، معلنًا أن الاتحاد الأوروبي سيفرض إجراءات تقييدية ضد الشركات الموجودة في بلدان مختلفة، والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي متورطة في التهرب من العقوبات ضد موسكو.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فيلاديمير زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد في إنشاء صندوق لدعم أوكرانيا ضمن صندوق السلام الأوروبي، بما لا يقل عن 5 مليارات يورو سنويا، لمدة 4 سنوات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه بالفيديو أمام المشاركين في قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة في بروكسل، هذا العام، من الضروري والحاسم إظهار موثوقية أوروبا الكاملة وفعالية قراراتها، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار زيلينسكي إلى أن الهجوم الروسي على أوروبا، والذي بدأته موسكو على الجبهة الأوروبية، أصبح الآن مدعوماً بشريك روسي آخر، وهو على وجه التحديد قذائف المدفعية والصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية.