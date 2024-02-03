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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مليون شخص.. الاتحاد الأوروبي: إسرائيل تدفع الغزاويين نحو الحدود المصرية

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم السبت، أن هناك مليون شخص في جنوب غزة تم تهجيرهم تدريجيًا باتجاه الحدود المصرية.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي اليوم، السبت، ردًا على أسباب تكثيف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بجنوب غزة، إن إسرائيل تدفع الناس نحو الحدود المصرية، وهناك مليون شخص في الجنوب تم تهجيرهم تدريجياً باتجاه الحدود المصرية.

وأضاف: "لقد زعموا أنها مناطق آمنة، ولكن في الواقع ما نراه هو أن القصف الذي يؤثر على السكان المدنيين مستمر ويخلق وضعًا سيئًا للغاية، وسيكون على وزراء أوروبا أن يناقشوا هذا الأمر".

وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد في وقت سابق، أن "الحرب في غزة، والمواجهات على الحدود اللبنانية، والقصف في العراق وسوريا والهجمات على سفن في البحر الأحمر؛ جديرة بأن تقنع الجميع بتجنب التصعيد".

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل غزة جنوب غزة

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