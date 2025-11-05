مصر تقترب من الاكتفاء الدوائي.. عوض تاج الدين: 94 % من الأدوية التي نستخدمها مصنعة بمصر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مدينة الدواء بهدف توطين صناعة الأدوية الحديثة، وخاصة الأدوية المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة وأدوية الأورام.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، خلال مداخلة ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" المقدم من الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن مصر تُصنِّع الأدوية، إلا أن المواد الخام تأتي من الخارج، موضحًا أن 94% من الأدوية المستخدمة محليًا تُنتج داخل مصر، غير أن أدوية الأورام ما زالت كمياتها محدودة إلى جانب ارتفاع أسعارها.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على التوطين الحقيقي للصناعات الدوائية والخدمات الصحية، وأن هناك خطوات فعلية بدأت في تصنيع أجزاء من الأجهزة الطبية محليًا، ما يسهم في تخفيف التكلفة وتحسين الخدمة للمواطنين.

وعلّق الدكتور عوض تاج الدين على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن القانون ينص على تحمل الدولة قيمة الاشتراكات عن غير القادرين، مثل الأرامل والأيتام، لتقديم الرعاية الصحية لهم.

وأكد أن الرئيس السيسي تبنى منظومة التأمين الصحي الشامل منذ بدايتها في أول محافظة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل بعدًا اجتماعيًا مهمًا لضمان امتداد مظلة التأمين لتشمل جميع فئات الشعب، مع وجود توجيهات رئاسية بالإسراع في تطبيق المنظومة في مختلف المحافظات.

واختتم قائلاً: "عند تطبيق التأمين الصحي الشامل في أي محافظة، يتم تسجيل جميع المواطنين المقيمين فيها تلقائيًا ضمن المنظومة".