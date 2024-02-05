من يحصل على مقعد نائبة المنيا بعد وفاتها في حادث تصادم؟|تفاصيل

يبحث عدد من المواطنين عن إجابات بشأن مصير مقعد النائبة الدكتورة أمنية محمود رجب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المتوفاة في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية السرارية بمركز سمالوط شمال المنيا.

ونقدم من خلال هذا التقرير الإجابة عن تساءلات المواطنين ومصير مقعد النائبة الراحلة الدكتورة أمنية محمود رجب فيما يلى:

مصير مقعد النائبة أمنية رجب

ونصت المادة 25 من قانون مجلس النواب، على: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل يجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

كما نصت المادة 108 من الدستور على: «إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان».

تفاصيل الحادث الأليم

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق وتبين تصادم سيارتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ مما تسبب في وفاة الدكتورة أمنية رجب عضو مجلس النواب عن عمر يناهز 64 عامًا.

وتم نقل جثمان النائبة إلى مشرحة مستشفى حميات المنيا والمصاب إلى المستشفي للعلاج.

وكشف تقرير الدكتور هاني اسحق، مفتش صحة المنيا، عدم وجود إصابات ظاهرية بجثة النائبة وتعرضها لكسر بالجمجمة مما تسبب في حدوث نزيف في المخ تسبب في الوفاة دون وجود شبهة جنائية تم التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

معلومات هامة عن النائبة أمنية رجب

شغلت الدكتورة أمنية رجب عضو مجلس النواب مناصب مهمة كان أبرزها منصب وكيل وزارة الصحة بالمنيا كما تم ترشيحها لعضوية مجلس النواب عام 2020 ضمن القائمة عن حزب مستقبل وطن.

كانت النائبة أمنية رجب نائبة عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وعملت كأمينة للمرأة بحزب مستقبل وطن لمدة 3 سنوات، ومن أبرز الفعاليات التي شاركت بها النائبة الراحلة اجتماع مناقشة خطة عمل أمانة الصحة المركزية بحزب مستقبل وطن، من اجل مناقشة سبل دعم المستشفيات المتخصصة في بعض الأمراض.