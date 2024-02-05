استشاري صحة نفسية يوضح طريقة التعامل مع الشخص المستغل.. فيديو

كشف الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، طريقة التعامل مع الشخص المستغل.

وقال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "قول «لا» لمن يريد استغلالك هو أفضل حل لعودة الثقة في النفس".

وأضاف: "حفاظا على الطاقة البشرية، والصفات الحميدة لو زادت عن حدها ستتحول لعدو، وفعل الخير لا بد أن يكون بحدود، لأن انتهاء الطاقة سيؤدي لفقد الشخص ثقته في نفسه".

وأشار الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، إلى أن الأذى والخذلان يعلم الإنسان كثيرا في حياته، مطالبا بضرورة التجاهل والبعد وتقصير المسافات مع الشخص المؤذي.

