استشاري صحة نفسية يحذر المصريين من حيلة خطيرة يستخدمها أعداء الوطن.. فيديو

قال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، إن الأزمة الاقتصادية تسببت في زيادة من الحمل النفسي على المصريين.

وأضاف الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نتعرض كل يوم لشراء السلع، وجشع التجار يجعل الأسعار تزيد كل ساعة"، لافتا إلى أن "السوشيال ميديا كلها شائعات".

وأوضح الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، أن هناك حالة نقد على السوشيال ميديا من أجل النصيحة، لكن هناك من يقدم نقدا هداما، ويستهدف وقوع البلد وانهيارها.

وقال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، إن "مواقع التواصل الاجتماعي أحيانا تحسس الشخص أن مصر بتنهار وأنها ليست موجودة، رغم أن من يتحدث يكون خارج البلد، وهم أعداء الوطن ويريدون استهداف البلد، وهذه الشائعات تؤثر على المواطنين تأثير نفسي خطير".

واسترسل أن صلابة المواطن المصري وقدرته على التحمل، ستجعله يتخطى هذه المرحلة الصعبة، منوهًا بأن هناك أعداءً للوطن يريدون أن تقع الدولة وتصبح بلا أمن ولا أمان.

