استشاري صحة نفسية: الحزن يشوه الروح واللي يزعلك تجاهله.. فيديو

قال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، إن الشائعات تعد حربا باردة، هدفها التأثير النفسي على صحة المواطن.

وأضاف استشاري الصحة النفسية، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المواطن البسيط، يعد الأكثر تأثرا بالأخبار المفبركة، لافتا إلى أن الحزن له تأثير سلبي على الإنسان، معقبًا: «الزعل بيشوه الروح، ويؤثر على النفسية، واللي يزعلك تجاهله».

وتابع: "التجاهل الخيار الوحيد للتعامل مع الأغبياء"، مشددا على المواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء هذه الأخبار التي تهدف لزعزعة استقرار الدولة.