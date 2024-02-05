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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الرياضة تفتح مراكز الشباب مجاناً لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم

صدى البلد

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب فتح مراكز الشباب مجاناً لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم أسبوعياً بجميع المحافظات.

يأتي ذلك في اطار  حرص وزارة الشباب والرياضة علي تبني آليات مبتكرة لنشر ثقافة العمل الحر والمساهمة في خفض معدلات البطالة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن التوسع في تسويق منتجات الشباب وإقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة وتحقيق دخل مناسب يمثل دعم كبير لقطاع المنتجات اليدوية والحرفية من خلال تنفيذ معارض لتسويق منتجات الشباب أصحاب تلك المشروعات.

وأوضح أنه تم تنفيذ (3) معارض بمحافظة القاهرة بمراكز شباب (القاهرة الجديدة، التجمع الأول، عين شمس)، بالإضافة إلى معرض بمركز شباب ديروط الشريف بمحافظة أسيوط بمشاركة (20) عارض وعارضة من أصحاب المشروعات اليدوية والحرفية.

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