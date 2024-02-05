ناقد رياضي: منصب المدير الفني لاتحاد الكرة يحتاج لخبرات معينة

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه لم يعجبه ما حدث في اجتماع اتحاد كرة القدم خصوصا في ظل معايير الاختيار للمدرب العام والتعاقد معه قبل وجود مدرب أجنبي، مشيرا إلى أن محمد يوسف مدرب جيد، لكن الأمر يتوقف على الاسم القادم ومن الوارد أن يأتي معه مدرب عام، الأمر يتعلق بنظام وسياسة محددة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "سمير عبدالتواب هو من يتم التفاوض معه لتخفيض الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا، وهذا أمر معتاد يتواجد دائما اكثر من وكيل في عملية وجود المدربين".

وأضاف: "منصب المدير الفني لاتحاد الكرة يحتاج لخبرات معينة، ويكون له أهداف محددة بتطوير الكرة المصرية، والكابتن علاء نبيل من الشخصيات المحترمة، وسبق وتولى الجوهري المسئولية وتم تطفيشه من منصبه ورحل عنه".

وواصل: "يجب اتخاذ قرارات قوية من أجل الكرة المصرية، ولكن ذلك لم يحدث في اجتماع الاتحاد، والهدف كان جلب مدرب من الأهلي وهو محمد يوسف، بعدما تواجد ايمن عبدالعزيز من الزمالك في الجهاز السابق، اصبحنا نسير وفقًا لهذا الأسلوب".

وأكمل: "لا اعرف من اختار ملعب تدريب الزمالك لإجراء الانتخابات عليه، وأصيب محمود الونش في الملعب بسبب الأرضية، واللاعبين طالبوا بتغيير النجيلة في اسرع وقت، الملاعب في مصر غير جيدة".

وأكد الخضري: "كولر أصر على ضم حارس مرمى لتدعيم الفريق، بعد التراجع عن ضم أبوجبل وشروط سيراميكا الصعبة، وعدم الرغبة في ضم علي لطفي من زد، لذلك كان الاتجاه الأخير نحو الزنفلي".