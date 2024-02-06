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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب نيسان تيدا موديل 2007 "أوتوماتيك" بأفضل سعر

نيسان تيدا موديل
نيسان تيدا موديل 2007

قدمت شركة نيسان عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، عددا كبيرا من الإصدارت داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة "تيدا"، التي حققت شعبية كبيرة نظرا لنسبة إلى الاعتمادية وقلة الاعطال، وتجهيزاتها الفنية، بالاضافة إلى مساحتها الرحبة ومظهرها المميز.

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وظهرت احدى سيارات نيسان تيدا للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 175 ألف كيلومتر، لكنها مازالت تتمتع بحالة الفبريكا من الداخل على الرغم إلى انتمائها لموديل 2007، لكنها حصلت على تحديث شامل للطلاء الخارجي.

نيسان تيدا موديل 2007 

وتأتي السيارة نيسان تيدا التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بتصميم السيدان، على الرغم من تقديم السيارة بالسوق المصري والعالمي ضمن فئة الهاتشباك ايضا، وتتمتع السيارة تيدا 2007 بجنوط رياضية ذات 7 اضلاع وباللون الفضي، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الابواب.

نيسان تيدا موديل 2007 

وتحتوي السيارة نيسان تيدا 2007 على نظام صوتي ترفيهي مع شاشة صغيرة الحجم، و4 مكبرات، بالاضافة إلى عجلة قيادة باور ستيرنج، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، أمكانية فتح تانك البنزي وحقيبة التخزين الخلفية من الداخل،مكيف هواء يدوي، مقاعد من القماش بحالة الفبريكا.

نيسان تيدا موديل 2007 

وتأتي السيارة نيسان تيدا بعدد 4 إطارات حديثة وبطارية جديدة ايضا، مع رينوت تحكم، انذار، مرايات جانبية كهربائية، بلوتوث، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 109 حصانا، ولعل من ابرز مميزات السيارة تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيك، إلى جانب صناعتها اليابانية.

نيسان تيدا موديل 2007 

سعر السيارة نيسان تيدا موديل 2007 

تباع السيارة نيسان تيدا موديل 2007 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، على الانترنت بواسطة إحدى المنصات الالكترونية بسعر يبلغ 390 ألف جنيه.

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