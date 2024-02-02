أسعار نيسان سنترا 2024 الرسمية الجديدة .. وصلت كام ؟

سجلت السيارة نيسان سنترا ارتفاعًا جديدًا في أسعارها الرسمية، حيث شهد تلك النسخة والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الشهيرة، زيادة سعرية رسمية قدرها 150 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري، وبذلك أصبح سعرها الرسمي يبدأ من 971 ألف جنيه بدلاً من 821 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة نيسان سنترا موديل 2024 في مصر، بعد زيادات فبراير الجديدة، بالاضافة إلى إستعراض ابرز المواصفات الفنية والتجهيزات.

نيسان سنترا 2024

مواصفات وتجهيزات نيسان سنترا 2024

زودت السيارة نيسان سنترا 2024 بعدد 2من وسائد الحماية، و4 زجاج كهربائي، قفل مركزي، ريموت تحكم، مانع السرقة إيموبليزر، فرامل ABS وEBD، زر تشغيل وايقاف المحرك، مكيف هواء، جنوط رياضية 16 بوصة.

نيسان سنترا 2024

تحتوي السيارة نيسان سنترا 2024 على إمكانية الدهول بدون مفتاح "بصمة"، مرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة التحكم، قفل مركزي، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن.

نيسان سنترا 2024

زودت السيارة نيسان سنترا 2024 بناقل حركة أوتوماتيك، متصل بمحرك 4 سلندر، 1600 cc، بقوة إجمالية 118 حصانا و154 نيوتن متر من عزم الدوران، إضافة إلى مدة تسارع تقدر بـ 10.9 ثانية وصولاً من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة.

السعر الرسمي للسيارة نيسان سنترا 2024 بعد زيادات فبراير الجديدة

الفئة الأولى BASE موديل 2024 بسعر 971 ألف جنيه بدلاً من 821 ألف جنيه.

الفئة الثانية UPPER موديل 2024 بسعر 999 ألف جنيه بدلاً من 849 ألف جنيه.