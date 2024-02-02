عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار نيسان سنترا 2024 الرسمية الجديدة .. وصلت كام ؟

نيسان سنترا 2024
نيسان سنترا 2024

سجلت السيارة نيسان سنترا ارتفاعًا جديدًا في أسعارها الرسمية، حيث شهد تلك النسخة والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الشهيرة، زيادة سعرية رسمية قدرها 150 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري، وبذلك أصبح سعرها الرسمي يبدأ من 971 ألف جنيه بدلاً من 821 ألف جنيه.

أسعار نيسان قشقاي 2024 في مصر

نيسان صني 2023 "كسر زيرو" أعلى فئة وبأفضل سعر

نيسان صني 2024 أعلى فئة .. للبيع بهذا السعر

سعر أرخص سيارة تقدمها "جيتور" في مصر

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة نيسان سنترا موديل 2024 في مصر، بعد زيادات فبراير الجديدة، بالاضافة إلى إستعراض ابرز المواصفات الفنية والتجهيزات.

نيسان سنترا 2024 

مواصفات وتجهيزات نيسان سنترا 2024 

 

زودت السيارة نيسان سنترا 2024 بعدد 2من وسائد الحماية، و4 زجاج كهربائي، قفل مركزي، ريموت تحكم، مانع السرقة إيموبليزر، فرامل ABS وEBD، زر تشغيل وايقاف المحرك، مكيف هواء، جنوط رياضية 16 بوصة.

نيسان سنترا 2024 

تحتوي السيارة نيسان سنترا 2024 على إمكانية الدهول بدون مفتاح "بصمة"، مرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة التحكم، قفل مركزي، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن.

نيسان سنترا 2024 

زودت السيارة نيسان سنترا 2024 بناقل حركة أوتوماتيك، متصل بمحرك 4 سلندر، 1600 cc، بقوة إجمالية 118 حصانا و154 نيوتن متر من عزم الدوران، إضافة إلى مدة تسارع تقدر بـ 10.9 ثانية وصولاً من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة.

 

السعر الرسمي للسيارة نيسان سنترا 2024 بعد زيادات فبراير الجديدة

 

الفئة الأولى BASE موديل 2024 بسعر 971 ألف جنيه بدلاً من 821 ألف جنيه.

الفئة الثانية UPPER موديل 2024 بسعر 999 ألف جنيه بدلاً من 849 ألف جنيه.

نيسان سنترا الأسعار الرسمية نيسان سنترا موديل 2024 السعر الرسمي أسعار نيسان سنترا 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

موضوعات متعلقة

أسعار BMW X5 موديل 2024 الجديدة بعد زيادات فبراير

أسعار شيري تيجو 7 الرسمية في فبراير 2024 .. وصلت كام؟

أغلى سيارة تقدمها BMW في مصر بعد الأسعار الجديدة

مرسيدس E200 AMG موديل 2024 "كسر زيرو" بهذا السعر

اركب هيونداي I10 موديل 2013 بأفضل سعر للمستعمل

شيري تيجو 3 الرياضية 2022 كسر زيرو.. للبيع بأحسن سعر

اركب شيفروليه لانوس 2013 "فبريقا" بالكامل .. اعرف بكام

أرخص سيارة من BMW في مصر موديل 2024

ترشيحاتنا

صقيع وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين في 10 مناطق

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: بدأنا مسارا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

ميخصش حد.. تعليق صادم من طارق صبري على شائعة طلاقه لـ شيري عادل

حسن شحاتة يرشح هذا الاسم لتدريب منتخب مصر.. مفاجأة

خطيب المسجد النبوي: أمر واحد يجلب السعادة وراحة البال ورضا رب العالمين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع.. شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

بعد الحكم بحبسها.. صور صادمة لـ دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل

ياسمين عبد العزيز تستعرض مجوهراتها بإطلالة أنيقة

داليا مصطفى تثير الجدل بإطلالتها في تركيا| شاهد

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

حماية الفئات متوسطة الدخل.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي

شهدت حكم 5 رؤساء.. أكبر معمرة تونسية تفارق الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ