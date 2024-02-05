الضرب بيد من حديد.. أحمد موسى يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على حملات أعضاء جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق بالجيزة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الزيادات في الأسعار غير مبررة"، لافتا: "لابد من تكثيف الحملات وتشديد الرقابة على الأسواق لردع زيادة الأسعار".

وأضاف: "دور جهاز حماية المستهلك إعادة الانضباط في السوق بشكل عام"، متابعا: "الذي يرتكب جريمة لابد أن يحاسب والضرب بيد من حديد، وعلى المواطن دور في التحدث وإبلاغ جهاز حماية المستهلك لمواجهة فوضى الأسعار".



وتابع الإعلامي أحمد موسى،: "لازم جهاز حماية المستهلك يعمل جولات مفاجئة كثيرة خلال الأيام الجارية لضبط الأسعار"، موضحا: "فيه سلع بتزيد في الأسبوع 40 جنيه في أسبوع".