اليوم.. آخر موعد لتقديم الالتماسات على درجات المقررات بكلية الزراعة عين شمس

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، إنه على الطلاب الراغبين في مراجعة رصد الدرجات لـ«مُقرَّر أو أكثر»؛ الدخول على منظومة UMS وطلب الالتماس إلكترونيا من صفحة الطالب الشخصية، مع الالتزام بالمواعيد المقررة.

وأضاف وكيل كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد، أن آخر موعد للتقديم هو اليوم، 6-2-2024، مع الالتزام بسداد رسوم الطلب قبل انتهاء موعد تقديم الالتماسات، حيث أنه لن يلتفت إلى أي التماس بعد المواعيد المقررة.

واشار إلى أن نظام التسجيل الآلي، لا يسمح بظهور طلب الالتماس بعد انتهاء الموعد المعلن، في حالة السداد بعد انتهاء المهلة المحددة بالإعلان.

وكشف وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس خطوات طلب الالتماس، وهي: