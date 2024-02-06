شرط وحيد.. فرج عامر يكشف كواليس مفاوضات اتحاد الكرة مع رينارد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل المفاوضات مع الفرنسي رينارد لتدريب منتخب مصر.

وكتب عبر فيسبوك: “رينارد المدير الفني لمنتخب السيدات الفرنسي طلب إعطائه مهلة؛ حتى انتهاء دورة باريس الأولمبية في نهاية الصيف القادم، قبل إبداء شروطه للتفاوض معه على تدريب منتخب مصر لكرة القدم”.

وقرّر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا للاتحاد، وكذلك الموافقة على اختيار 2 مدربين؛ لعمل معايشة خارجية، مع توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية.

وقرّر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه، لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، ما يلي:

- توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون.

- دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

- الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

- الموافقة على عقد بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة إستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.