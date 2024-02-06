إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية خلال مشاركتهم في جنازة بقنا

أصيب ٥ أشخاص بطلقات نارية خلال مشاركتهم فى جنازة بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة 5 أشخاص بطلقات نارية فى قرية الحسينات بمركز أبوتشت.

تبين أن خلافات بين عائلتين، دفعت أحد أفراد عائلة إلى إطلاق أعيرة نارية تجاه عدد من الأشخاص المشاركين فى جنازة بقرية الحسينات.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.