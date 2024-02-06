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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية خلال مشاركتهم في جنازة بقنا

مشاجرة بقنا
مشاجرة بقنا

أصيب ٥ أشخاص بطلقات نارية خلال مشاركتهم فى جنازة بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة 5 أشخاص بطلقات نارية فى قرية الحسينات بمركز أبوتشت.

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تبين أن خلافات بين عائلتين، دفعت أحد أفراد عائلة إلى إطلاق أعيرة نارية تجاه عدد من الأشخاص المشاركين فى جنازة بقرية الحسينات.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى مكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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