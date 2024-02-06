اليوم.. المدير الفني لاتحاد الكرة يعقد اجتماعا لاختيار المدرب الجديد لمنتخب مصر

قال علاء نبيل المدير الفني الجديد لـ اتحاد الكرة إنه سيعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع الاتحاد للوقوف على سلبيات المرحلة السالفة، وكيفية معالجتها، وكذلك كيفية استغلال المواهب الصاعدة، وتكثيف التدريب بالنسبة للناشئين.

وأكد نبيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “في المساء مع قصواء”، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، بفضائية “سي بي سي”، ضرورة وجود خطة لدعم المدرب المصري لتأهيله لقيادة المنتخب.

وأوضح علاء نبيل أن أولوياته في اتحاد الكرة هو ملف المدير الفني الجديد للمنتخب وكيفية تطوير لوائح المسابقات.

وأشار المدير الفني لاتحاد الكرة إلى أن هناك أسماء مطروحة لقيادة المنتخب المصري في الفترة القادمة، سيستعرضها غدا، خلال أول اجتماع له مع مجلس اتحاد الكرة.