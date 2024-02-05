ناقد رياضي: مدرب الأهلي الأسبق سيكون الرجل الثاني في جهاز المنتخب الفني

قال الناقد الرياضي هاني عبدالنبي، إنّه يجب دعم الاتحاد المصري لكرة القدم في إقالة البرتغالي روي فيتوريا بعد النتائج السلبية التي حققها المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أن خروج الفريق من دور الـ16 بعدما لم يوفق في الفوز في أي من المباريات الأربعة التي لعبها.

وأضاف "عبدالنبي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور"، "محمد يوسف مدرب الأهلي الأسبق هو المدرب المؤقت للمنتخب الوطني، ويمتلك خبرات إدارية وفنية كبيرة مع النادي الأهلي واستطاع أن يفوز معه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، كما أنه كان دير كرة بالنادي".

وتابع الناقد الرياضي: "يجب أن ندعم محمد يوسف، فهو اسم محترم جدا، وقبل أن يكون المدرب العام أو منصب الرجل الثاني في المدير الفني الأجنبي المقبل".

