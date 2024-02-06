لماذا ارتفعت أسعار الأسماك؟.. عضو الغرفة التجارية يكشف الأسباب

أكد محمد جعفر، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، أنه يتم وضع تسعيرة السمك بناءا على العرض والطلب، مشيرا إلى انه كلما زاد المعروض يتم زيادة الأسعار، خاصة بعد الظروف المناخية".

وقال محمد جعفر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الدولة فرضت رسوم على التصدير، على بعض الأنواع من الأسماك، ولكن “البلطي” و “البوري”، لا يتم تصديره، ويتم إستخدامه للإستهلاك المحلي.

وتابع عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، أن أسعار “البلطي” في سوق العبور وصلت من 60 إلى 75 جنيه، بأختلاف الأحجام، ولكن السعر يزداد، بعد وصوله لتجار التجزئة، ويصل سعره ما بين 80 إلى 100 جنيه".

يصل ما بين 300 إلى 350 جنيه.

وأشارمحمد جعفر إلى أن “سمك الوقار” مرتفع لأنه من الأسماك النادرة وغير منتشر، مؤكدا أن سعر كيلو سمك الوقار"، يصل ما بين 300 إلى 350 جنيه.