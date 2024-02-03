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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البلطي بـ 90 جنيه والجمبري 500 .. تعرف علي أسعار الأسماك بالأسواق

اسعار الاسماك
اسعار الاسماك

رصدت عدسة “صدى البلد”، أسعار الأسماك اليوم، السبت الموافق 3 فبراير  2024، وفقا لحركة البيع والشراء في سوق القناطر الخيرية.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل كيلو السمك البلطي متوسط سعر 90 جنيها الكبير .

وبلغ سعر كيلو السمك البوري 180 جنيها .

وبلغ سعر كيلو السمك قشر البياض 160 جنيهًا.

وسجل كيلو سمك الفيليه البلطي 150 جنيها.

وسجل سعر كيلو سمك الماكريل 140 جنيها.

وسمك المكرونة 75 جنيها للكيلو والمرجان ب 50 جنيها للكيلو .

سعر كيلو الجمبري  500 جنيها للحجم الجامبو .

فيما تراوح سعر سمك الدنيس من 300 إلى350جنيهًا.

أما كيلو سمك التونة بلغ 80 جنيها.

والكابوريا تبدأ من 150 جنيها الي 200 جنيها على حسب الحجم

والجندوفلي يبدأ من  35 جنيها الي 50 جنيها للكيلو.
https://fb.watch/pZZg-anP01/?mibextid=RUbZ1f

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