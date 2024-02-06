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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحكومة: توفير كل السلع استعدادا لشهر رمضان 2024

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة أمس، كان لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة؛ من أجل ضخ مزيد من السيولة النقدية لخفض أسعار السلع، وأنه بداية من شهر مارس 2024؛ ستتم مراقبة المنتجين ومدى التزامهم بوضع الأسعار على السلع.

وقال المستشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامى أحمد موسى مساء الإثنين، إنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على ضرورة توفير كل السلع استعدادا لشهر رمضان المبارك، من خلال المبادرات المهمة، مثل "كلنا واحد"، و"أهلا رمضان"، مع ضرورة توفير المواد الخام للصناعات الغذائية، مضيفا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل ضخ مزيد من السيولة النقدية وخفض كل أسعار السلع.

وأوضح أن "هناك انعكاسات إيجابية من خلال جذب الحكومة للاستثمارات الأجنبية"، مضيفا أن : "الأخبار الإيجابية للتعاون مع صندوق النقد الدولي أثرت بشكل إيجابي على كل الأسواق.. وأسعار الحديد شهدت انخفاضا في الأسواق".

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أكد على حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك بهدف خلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة في البلاد.

وأكمل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء ناقش مع مسئولى البنك الدولي سبل دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، شارحا أنه "لم يتم اتخاذ قرار بشأن طرح أي شركة"، وأن "التعاون مع البنك الدولي يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية بهدف تحسين أوضاعها المالية ورفع درجة تنافسيتها".

وأوضح المستشار الحمصاني أن الانخفاضات الحالية في سعر قيمة الدولار جاء نتيجة جهود الدولة المصرية لضبط سعر الصرف، معلنا أن الحكومة تعمل على وضع الحد الأقصى للسعر على السلع في شهر مارس المقبل.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد أيضا على توفير الاحتياجات الأساسية لصناعة الأدوية وذلك خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي.

وشدد على ضرورة سرعة الإفراج عن احتياجات مصانع الأدوية الموجودة بالجمارك، كما أن هناك 5 شركات عالمية تعمل على توطين صناعة الأدوية، وتوفيرها للمواطنين.

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