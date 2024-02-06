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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: وزير الرياضة يريد عودة كيروش.. وهناك مفاوضات مع رينار

كيروش
كيروش

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يريد عودة البرتغالي كارلوس كيروش لتولي تدريب منتخب مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "أؤيد فكرة الوزير في مفاوضات عودة كارلوس كيروش، فهو رجل صاحب فكر حتى لو اختلفنا معه في وقت سابق".

وأضاف: "هناك مفاوضات مع هيرفي رينار أيضا الذي يتولى تدريب منتخب فرنسا للسيدات، كما أن بعض أعضاء اتحاد الكرة عرضوا على جمال علام تولي ميكالي تدريب المنتخب الأول".

وأكمل: "كما تم عرض اسم الفرنسي ديسابر من ضمن الأسماء المرشحة لتولي تدريب منتخب مصر".

وأكد أن كيروش هو الأفضل لتولي تدريب منتخب مصر، لأنه صاحب شخصية قوية وفكر مميز واكتشف العديد من العناصر البارزة التي أفادت المنتخب، ولم يكن محظوظًا معنا وخسرنا بطاقة الصعود للمونديال ونهائي الأمم بركلات الترجيح.

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