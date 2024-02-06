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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوري يفجر ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في عدة مناطق

ارشيفي
ارشيفي

 
أعلنت وزارة الدفاع السورية قيام  بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مناطق: الراشدين (تلة الشويحنة) - جمعية الزهراء، في محافظة حلب من الساعة 9:00 حتى الساعة السادسة مساءا.

وكان الجيش السوري استهدف بالمدفعية الثقيلة مواقع وتحصينات تنظيم أنصار التوحيد الإرهابي في محيط بلدة الباؤة بريف إدلب الجنوبي.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية بيانا تعليقا علي الضربات الأمريكية داخل البلاد حيث قالت "  شنت قوات الاحتلال الأمريكي عدواناً جوياً سافراً على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية، وبالقرب من الحدود السورية ــ العراقية ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.


وأضاف البيان : إن المنطقة التي استهدفتها الهجمات الأمريكية شرقي سورية هي ذاتها المنطقة التي يحارب فيها الجيش العربي السوري بقايا تنظيم داعش الإرهابي وهذا يؤكد أن الولايات المتحدة وقواتها العسكرية متورطة ومتحالفة مع هذا التنظيم، وتعمل لإعادة إحيائه ذراعاً ميدانياً لها سواء في سوريا والعراق بكل الوسائل القذرة.


وأضاف : إن عدوان قوات الاحتلال الأمريك  ليس له مبرر سوى محاولة إضعاف قدرة الجيش العربي السوري وحلفائه في مجال محاربة الإرهاب، لكن الجيش الذي استطاع أن يهزم مختلف التنظيمات الإرهابية على مدى سنين مضت سيستمر بثباته ومبدأه في الدفاع عن سوريا أرضاً وشعباً وضرب جميع التنظيمات مهما حاول رعاتها وداعموها إعاقة هذا الهدف.


وأتم الجيش السوري بيانا : إن احتلال القوات الأمريكية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمر وتؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة استمرارها في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه وعزمها على تحرير كامل الأراضي السورية من كل إرهاب واحتلال

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