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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قاطعه بسبب مراته.. هل يزور الأمير هاري والده الملك تشارلز بعد إصابته بالسرطان؟

الأمير هاري
الأمير هاري

سيسافر الأمير هاري إلى المملكة المتحدة لزيارة والده الملك تشارلز في الأيام القادمة بعد إعلان القصر الملكي عن تشخيص إصابة الملك بمرض السرطان.

ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية، صرح المتحدث باسم الأمير هاري أنه تحدث مع والده حول التشخيص.

وكان الأمير هاري قد انتقل إلى الولايات المتحدة مع زوجته ميجان، دوقة ساسكس، بعد أن انسحبا كأعضاء كبار في العائلة المالكة في عام 2020. ومنذ ذلك الحين، توترت علاقته مع بعض الأعضاء الآخرين في العائلة المالكة.

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وسوف تبقى ميجان في الولايات المتحدة مع الأطفال الاثنين. وكان آخر ظهور للأمير هاري في مناسبة ملكية في شهر مايو خلال تتويج الملك.

وكانت هذه الزيارة قصيرة، حيث غادر الأمير هاري على الفور بعد حفل التتويج في كاتدرائية وستمنستر.

وفيما يتعلق بتشخيص مرض الملك تشارلز بالسرطان، فقد ذكر القصر أن الملك سيواصل بعض مهامه العامة خلال فترة العلاج. 

ومن المتوقع أن يقوم الأمير وليام بتغطية بعض المهام بالإضافة إلى برنامجه الخاص. وعلى الرغم من وجود خلافات بين الأمير هاري والملك تشارلز، فإنهما ما زالا يحتفظان بعلاقتهما، حيث اتصل الأمير هاري بوالده في عيد ميلاده الـ75 العام الماضي. 

وأفادت القصر بأن الملك اتصل بالأمير هاري لإبلاغه بخبر صحته. وأبلغ الملك أيضًا ولي العهد للعرش وأشقائه: الأميرة آن، والأمير أندرو، والأمير إدوارد.

التتويج التشخيص الخلافات

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