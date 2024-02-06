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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الملك تشارلز يعاني من هذا المرض القاتل.. إليك تفاصيله وتحذير خاص منه

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث

أعلن الملك تشارلز الثالث خلال شهر يناير الماضي معاناته من البروستاتا، حيث كان التشخيص الأولى لحالته هو تضخم حميد فى البروستاتا، ولكن حرص الأطباء على إجراء فحوصات متعددة لمعرفة تفاصيل حالة الملك تشارلز الثالث ووصف العلاج الأفضل، وتم اكتشاف إصابته بمرض السرطان.

ووفقا لتصريحات المسئولين فى قصر بكنغهام، فقد تم الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان ولكن لم يتم تحديد نوع الورم الخبيث.

وذكرت هذه المعلومات، فى بيان رسمى صدر أمس، الاثنين، لمنع التكهنات حول تفاصيل حالة الملك تشارلز، حاكم المملكة المتحدة.

 

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تحذير من مرض الملك تشارلز 

وبصرف النظر عن نوع السرطان الذي أصيب به الملك تشارلز الثالث، فهناك مجموعة من الأعراض العامة التى يجب على الجميع معرفتها للتمكن من اكتشاف هذا المرض القاتل بسرعة والسيطرة عليه وعودة الإنسان لحياته الطبيعية، وإلا فقد يعانى المصاب من مضاعفات خطيرة مدى الحياة بل وتصل فى بعض الأحيان للموت.

ونعرض لكم فيما يلي أهم الأعراض العامة التى تساعد فى اكتشاف مرض السرطان بسرعة، وذلك طبقا لما أورده موقع "مايو كلينك".

الملك تشارلز وزوجته
الملك تشارلز وزوجته

أعراض السرطان العامة 

إليكم أهم العلامات والأعراض العامة المرتبطة بمرض السرطان مهما كان نوعه أو الجزء المصاب به فى الجسم، وهى:

الإرهاق المتكرر بدون سبب واضح.

وجود كتلة أو منطقة سميكة "غالبا غير مؤلمة" يمكن الشعور بها تحت الجلد. 

تغيرات في الوزن مثل زيادة أو فقدان غير مقصود للوزن.

تغيرات في الجلد مثل اصفراره أو اسمراره أو احمراره أو الإصابة بتقرحات لا تلتئم، أو ظهور تغير في شكل الشامات الموجودة.

تغيرات في عادات التبرز "كالإمساك المتكرر" والتبول المتكرر.

سعال مستمر أو صعوبة في التنفس دون سبب. 
صعوبة في البلع بدون سبب واضح من علامات السرطان. 

بحة الصوت من علامات السرطان. 

عسر الهضم المستمر أو الشعور بالانزعاج بعد الأكل.

ألم مستمر في المفاصل أو العضلات دون معرفة السبب.

حمى أو تعرّق ليلي على نحو مستمر وبلا سبب معروف.

نزيف أو كدمات بلا سبب معروف من علامات السرطان.

بحة الصوت من علامات السرطان
بحة الصوت من علامات السرطان


تنبيه:

تشترك معظم أعراض السرطان العامة مع أمراض أخرى، لذا يجب عدم الاهمال والذهاب لطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة حال تكرارها أو استمرارها لفترة طويلة أو توافر أحد عوامل الإصابة أو وجود أى مؤشر للاشتباه فى المرض.

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