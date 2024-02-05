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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ملك بريطانيا يبدأ رحلة علاجه من مرض خطير.. ماذا سيفعل ولي العهد؟

ملك بريطانيا يبدأ
ملك بريطانيا يبدأ رحلة علاجه من مرض خطير

في خبر صادم من نوعه، أعلن قصر باكنجهام في بيان، اليوم الإثنين، إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان، ودخوله مرحلة العلاج مع تأجيل المهام العامة. 

وأوضح القصر في بيانه أنه "خلال علاج الملك تشارلز الثالث من تضخم حميد في البروستاتا مؤخرًا حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة إصابته بشكل من أشكال السرطان".

وتابع "الملك تشارلز الثالث بدأ اليوم برنامجا للعلاج من السرطان، والأطباء ينصحونه بتأجيل المهام العامة".

ولم يذكر القصر أي تفاصيل عن السرطان الذي يعاني منه الملك تشارلز، لكن مصدرًا ملكيًا قال إنه ليس سرطان البروستاتا.

 الأمير ويليام

ولي العهد البريطاني 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، في تقرير لها منذ قليل،  يعود الأمير هاري إلى المملكة المتحدة في غضون أيام  بعد أن اتصل الملك تشارلز شخصيًا بدوق ساسكس وأمير ويلز لإبلاغهما بحالته.

ولفت التقرير إلى  أن الأمير ويليام، الابن البكر للملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز، وهو ولي عهد العرش البريطاني سيتحمل المزيد من المسؤولية.

وكان أمير ويلز، 41 عاماً، قد قام مؤخراً بتأجيل ارتباطاته الملكية ليكون إلى جانب زوجته كيت ميدلتون  حتى الأربعاء حيث تتعافى أميرة ويلز في منزلها في وندسور من عملية جراحية في البطن.

ومع ذلك، أعلن قصر كنسينجتون في وقت سابق اليوم أن  ولي العهد البريطاني سيستأنف واجباته العامة هذا الأسبوع من خلال إجراء حفل تنصيب يوم الأربعاء في قلعة وندسور، يليه حفل لجمع التبرعات لصالح سيارة الإسعاف الجوي في لندن في المساء.

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