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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مرض الملك تشارلز يُقصى شقيقه وابنه هاري للأبد من القصر.. ما السبب؟

الأميران هاري وأندرو
الأميران هاري وأندرو

تم حظر الأمير هاري والأمير أندرو من أدوار المستشارين في بريطانيا في صمت، والتي كانت ستسمح لهم بالتدخل بدلاً من الملك تشارلز.

أعلن القصر الملكي في بكنجهام يوم الأربعاء أن الملك تشارلز، البالغ من العمر 75 عامًا، سيخضع لعملية تصحيحية لحالة تضخم البروستاتا الأسبوع المقبل، مما يثير تساؤلات المراقبين الملكيين حول إمكانية تكليف أفراد آخرين من العائلة المالكة بواجبات إضافية خلال غيابه.

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وفي حين أكد مصدر ملكي لمجلة PEOPLE أن الملك سيكون قادرًا على الوفاء بمتطلباته الدستورية وواجباته خلال هذا الوقت، فإن صحيفة The Times لاحظت أن استحقاق الأمير هاري والأمير أندرو للمشاركة في دور المستشارين في الدولة قد أُلغي بصمت بعد تولي الملك تشارلز للعرش.

وفي الجلسة الثانية لمشروع قانون مستشاري الدولة لعامي 2022-2023 في مجلس اللوردات في 21 نوفمبر 2022، قال اللورد ترو إن الدائرة الملكية أكدت أنه في الواقع سيتم استدعاء "أعضاء العائلة المالكة العاملين" فقط للقيام بدور المستشارين في الدولة.

أصبح القانون ساري المفعول في ديسمبر 2022 وحظي بتغطية إعلامية لأنه جعل الأميرة آن والأمير إدوارد مستشارين للدولة للملك تشارلز مدى الحياة. لكن شرط "أعضاء العائلة المالكة العاملين" لم يلفت الانتباه إلى حد كبير - حتى الآن.

على الرغم من أن الأمير هاري (39 عامًا) والأمير أندرو (63 عامًا) يحملان رسميًا صفة المستشارين في الدولة، إلا أنهما ابتعدا عن واجباتهما الملكية، لذا لن يتم استدعاؤهما للمسؤولية الملكية.

 الأميرة بياتريس

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت صحيفة The Times أن الأميرة بياتريس، الابنة الكبرى للأمير أندرو، ممنوعة أيضًا من القيام بدور المستشار في الدولة لأنها ليست عضوًا فعالًا في العائلة المالكة.

على الرغم من أن الأميرة بياتريس (35 عامًا) تظهر بشكل متكرر في عطلات العائلة المالكة وهي راعية لأعمال عديدة، إلا أنها لا تقوم بالتزامات رسمية بدوام كامل نيابة عن العرش مثل الأمير ويليام وكيت ميدلتون.

في حالات الحاجة، يمكن للملك البريطاني أن يستدعي مستشاريه في الدولة للمساعدة في إدارة النظام الملكي. يمكن لمستشاري الدولة أن يعملوا نيابة عن الملك من خلال رسائل البراءة في حالة العجز المؤقت أو الغياب عن المملكة المتحدة.

تعود منصب مستشار الدولة عادةً لزوج العاهل، يليه أربعة أشخاص في خط الخلافة البالغين من العمر 21 عامًا. كانت المستشارين في الدولة قبل ذلك هم الملكة كاميلا، والأمير ويليام، والأمير هاري، والأمير أندرو، والأميرة بياتريس. 

ذكرت BBC أن هذا القانون تم تمريره في البرلمان بشكل سريع لحل إمكانية وجود "مشكلة دستورية محرجة" عندما بدأت حكم الملك تشارلز بعد انسحاب هاري وأندرو من دورهما الملكي العامل.

ونظرًا لعدم كون الأمير هاري والأمير أندرو أعضاءً في العائلة المالكة العاملة بعد الآن، رأى البرلمان أن من الأفضل توسيع الفريق ليشمل شخصيتين أخريين يمكن استدعاؤهما للوقوف بدلاً من الملك تشارلز.

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