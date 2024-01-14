الرئيس الإسرائيلي يعرب عن امتنانه للملك تشارلز لدعمه المجتمع اليهودي

أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج عن شكره العميق للملك تشارلز على الدعم الثابت الذي أبداه العاهل البريطاني، وذلك في رسالة فيديو تم تشغيلها أمام حشد من الآلاف في مسيرة مؤيدة لإسرائيل في ميدان ترفلجار.

وأشاد رئيس الإحتلال الإسرائيلي هرتسوج بموقف الملك الثابت في وجه محاولات إسكات الأصوات، وأشاد بدفاعه الواضح والفخور والعاطفي.

وشددت رسالة الفيديو على أن الدعم امتد إلى ما هو أبعد من المجتمع اليهودي، وكان له صدى عبر مختلف فروع القيادة البريطانية.

قال الرئيس هرتسوج: "الحقيقة واضحة..في مواجهة أولئك الذين يرغبون في إخافتنا وإجبارنا على الصمت، وقفت وتحدثت بوضوح وفخر وعاطفة، ولكن هذا ليس فقط داخل المجتمع اليهودي، بل عبر كل فرع من فروع القيادة البريطانية.

اختتم حديثه بالإعراب عن الامتنان نيابة عن دولة وشعب إسرائيل، قائلاً: "باسم دولة وشعب إسرائيل أشكركم جميعاً. وأريد أن أشكر جلالة الملك تشارلز الثالث".