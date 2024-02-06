تجهيز 19 فريق للصيانة المركزية بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

قال المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء إن الشركة ملتزمة بعمل دورات تنشيطية للعاملين وتحفيزهم و تدعيم فرق الصيانة بكافة الاحتياجات الخاصة بالصيانة.

وشدد على ضرورة الالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية مع مراجعة مؤشرات الأداء لكافة المغذيات وتحديد الاعطال بنطاق كل مغذي لتلافي تكرار حدوثها وحرصا علي استقرار التغذيه مع التاكيد علي الالتزام بتامين منطقه العمل طبقا لامر الشغل.

وأكد رئيس الشركة على ضرورة الالتزام بتنفيذ المستهدفات الشهرية لبرنامج الصيانة المعتمد للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ طبقا لمعايير الجودة و الأصول الفنية المعتمدة .

وجاء في بيان نشرته الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن عدد فرق الصيانة المركزية بالشركة بلغ 19 فريق منهم 4 فرق بقطاع شمال الدقهليه و4 فرق بقطاع جنوب الدقهلية و 5 اخرين بقطاع كفر الشيخ - و3 بقطاع دمياط بالإضافة إلي 3 فرق تحت الجهد ‏ بقطاعات شمال وجنوب الدقهلية و كفر الشيخ.

وأشارت الشركة إلي أن فرق الصيانة تم تزويدها بالسيارات والعدد والمهمات اللازمة لاعمال الصيانه والسلامة والصحة المهنية وذلك لاتمام الأعمال طبقا للأصول الفنية المعتمدة

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمد عسل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء مع مسئولي فرق الصيانة بالشركة.

وذلك بحضور رئيس قطاعات الشبكات والتحكم و رؤساء قطاع ( الجوده - السلامة والصحة المهنية - التدريب - الموارد البشريه - شمال الدقهلية - جنوب الدقهلية) ومدير عام التحكم بديوان عام الشركه و مديري عموم التحكم ومديري ادارات الصيانة بالقطاعات التابعة للشركة ( شمال الدقهلية - جنوب الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط ) .

وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الموضوعات والتي من اهمها الحرص علي سلامة العاملين.