وزير الدفاع التركي: نرغب في إدامة علاقات التعاون مع العراق

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء: “حريصون على التنسيق الأمني المشترك في المجال الاستخباري ومكافحة الإرهاب”.

وأكد وزير الدفاع التركي ، رغبة أنقرة في إدامة علاقات التعاون مع العراق.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزير الدفاع التركي.

وقالت وكالة أنباء العراق في بيان رسمي، إن الثنائي بحثا العلاقات بين البلدين الجارين، وأهمية تعزيز التعاون الأمني الثنائي بما يسهم في تحقيق أمن البلدين واستقرارهما.

وأوضح رئيس الوزراء ترابط أمن العراق وتركيا كما هو الحال مع أمن دول الجوار ويبين أهمية هذه الزيارات من أجل المزيد من التنسيق والتفاهم بين البلدين في مجال دعم الأمن والاستقرار.

وشدد رئيس الوزراء على التزام العراق بالمبادئ الدستورية التي تؤكد منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار، وتم اتخاذ إجراءات عديدة في هذا الصدد، لا سيما عند الشريط الحدودي بين العراق وتركيا

وأكد رئيس الوزراء رفض العراق المساس بسيادته وأي إجراءات لتصفية الحسابات على أرضه.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية الحفاظ على الأمن في سوريا لارتباطه بالأمن القومي للعراق وتركيا.

وشدد على ضرورة التنسيق بين البلدين من أجل تهيئة مقدمات الاستقرار التي يتطلبها تنفيذ المشاريع المهمة مثل طريق التنمية الستراتيجي الذي يتضمن مشاريع لسكة حديد وطرق سريعة تربط ميناء الفاو الكبير في مدينة البصرة بالحدود التركية الجنوبية.