أشتية: الحكومة الفلسطينية تتواصل مع "حماس" من خلال مصر وقطر وليس بشكل مباشر

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ، اليوم السبت، خلال لقاء مع شبكة سكاي نيوز عربية بتواصل السلطة الفلسطينية مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من خلال مصر وقطر وليس بشكل مباشر.

وأكد أشتية على أن هناك تواصل مع حركة حماس من خلال مصر وقطر وليس بشكل مباشر.



وأوضح أشتية أن الحكومة لا تريد العودة إلى مسار سياسي ومفاوضات جديدة بل تريد اعترافا دوليا بالدولة الفلسطينية.



ولفت أشتية إلى أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تتحدث عن حل الدولتين مع منظمة التحرير الفلسطينية وهي تصف فلسطين بـ"الإرهاب".



وشدد أشتية على وجوب استكمال حركة حماس الحوار مع الحكومة الفلسطينية وقبل ما يترتب عليه ضمن برنامج منظمة التحرير.