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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن يعقد اجتماعا عاجلا بشأن الضربات الأمريكية في العراق وسوريا

صدى البلد

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، بأنه سيكون هناك اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين حول الضربات الأمريكية في العراق وسوريا.

وأصدرت قوات الحشد الشعبي، تحالف الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، بيانا رسميا يدين الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على مقرها الأمني الرسمي في قضاء القائم غربي العراق.

 وأعرب المتحدث باسم الحشد الشعبي عن استنكاره الشديد للقصف الأمريكي العدواني، واصفا إياه بانتهاك صارخ للسيادة العراقية واعتداء على أجهزته الأمنية الرسمية.

وأسفرت الغارات الجوية عن سقوط 16 شهيداً و36 جريحاً، فيما تتواصل جهود البحث عن المفقودين. وتوزعت الخسائر على مواقع الحشد الشعبي المختلفة، بما في ذلك المقر المتنقل لعمليات الأنبار، ومقر الدعم اللوجستي، ومواقع المدفعية والمضادة للدروع، وموقع لواء الدبابات، وموقعين تابعين للواء 45. كما أعلن مستشفى عصام البلداوي التابع للهيئة الطبية عن وقوع إصابات.

وأكد الحشد الشعبي استعداده لتنفيذ أي أوامر من القائد العام للقوات المسلحة حفاظاً على سيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامة شعبه.

وختم البيان بالتعازي للشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.
 

الدعم اللوجستي الدبابات الحشد الشعبي الصحافة الفرنسية العراق وسوريا القائد العام للقوات المسلحة انتهاك صارخ

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