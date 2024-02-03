الاحتلال يعلن الهجوم على 50 موقعا لحزب الله في سوريا منذ طوفان الأقصى

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري ، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال هاجمت 50 موقعا لحزب الله في سوريا منذ 7 أكتوبر.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات النظامية والاحتياطية تجري تدريبات برا وبحرا وجوا تحسباً لأي حرب بالشمال.

ومن جانبه، حذر القيادي في حماس أسامة حمدان، في وقت سابق من اليوم ، من خطورة التعاطي مع الأخبار التي تنشرها جهات معادية بشأن مسارات التهدئة في قطاع غزة.

وأكد أسامة حمدان، أن حماس على تواصل مع كل الفصائل الفلسطينية لا سيما شركاء الميدان والسلاح.

وقال القيادي في حماس أسامة حمدان، إن الحركة ستكون حيث مصلحة شعب فلسطين وأولويتها الوصول إلى وقف شامل للعدوان.

كما قال القيادي في حماس أسامة حمدان، أن العالم يقف متفرجا وعاجزا عن وقف العدوان الإسرائيلي المدعوم من أميركا على غزة.

وأكد القيادي في حماس أسامة حمدان على أن حماس منذ البداية منفتحة على أي مبادرات تفضي إلى وقف العدوان الهمجي على غزة.

وأوضح حمدان أن الحركة تسلمت مقترح الإطار العام الذي تم تداوله في مؤتمر باريس.

ولفت القيادي في حماس أسامة حمدان، إلى أي أن اتفاق، يجب أن يرتكز على وصول المفاوضات إلى وقف إطلاق النار ورفع الحصار وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي.