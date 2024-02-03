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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات أمريكية وبريطانية تستهدف مديريتي اللحية والدريهمي في محافظة الحديدة باليمن

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم السبت، بأن الطائرات الأمريكية والبريطانية تستهدف مديريتي اللحية والدريهمي في محافظة الحديدة.

وشنت القوات الأمريكية ضربات ضد عدة طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين كانت تستعد للانطلاق في اليمن وفقا لما أعلنته وسائل اعلام أمريكية منذ قليل، اليوم السبت.

وأفادت نقلا عن بيان للقيادة المركزية الأمريكية، بأن السفن الأمريكية أسقطت عدة طائرات دون طيار في البحر الأحمر وخليج عدن، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM).

وتأتي الضربات في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة استهداف قدرات الحوثيين في مجال الطائرات بدون طيار في محاولة لحماية الشحن في المنطقة، وبعد أن ضربت الولايات المتحدة 85 هدفًا في غارات جوية ضد ميليشيات أخرى مدعومة من إيران في العراق وسوريا.

واستهدفت الضربات الأمريكية، طائرة من دون طيار فوق خليج عدن في الصباح. 

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها حددت أن الطائرة دون طيار قادمة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وفي وقت لاحق، نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد 4 طائرات دون طيار تابعة للحوثيين كانت تستعد للانطلاق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ثم حلقت 7 طائرات دون طيار أخرى فوق البحر الأحمر.

الضربات الأمريكية جاءت من حاملة الطائرات “يو إس إس كارني” و"يو إس إس لابون" بطائرات إف/إيه-18 من مجموعة دوايت دي أيزنهاور كارير سترايك.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتواصل الولايات المتحدة محاولتها ردع المزيد من الهجمات على جيشها في المنطقة، دون التسبب في انتشار الصراع. 

ويوم الثلاثاء، وصل صاروخ كروز أطلقه الحوثيون إلى البحر الأحمر، على مسافة ميل واحد من مدمرة أمريكية قبل إسقاطه، وهو أقرب هجوم للحوثيين على سفينة حربية أمريكية.

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