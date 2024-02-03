حماس تثمن جهود مصر وقطر من أجل التوصل لوقف إطلاق النار

ثمن القيادي في حماس أسامة حمدان، أمس الجمعة جهود قطر ومصر من أجل التوصل لوقف إطلاق النار.

قال القيادي في حماس أسامة حمدان، أن العالم يقف متفرجا وعاجزا عن وقف العدوان الإسرائيلي المدعوم من أميركا على غزة.

أكد القيادي في حماس أسامة حمدان على أن حماس منذ البداية منفتحة على أي مبادرات تفضي إلى وقف العدوان الهمجي على غزة

أوضح حمدان أن الحركة تسلمت مقترح الإطار العام الذي تم تداوله في مؤتمر باريس.

ولفت القيادي في حماس أسامة حمدان، إلى أن أي اتفاق يجب أن يرتكز على وصول المفاوضات إلى وقف إطلاق النار ورفع الحصار وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي.