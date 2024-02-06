وسط ترقب المتعاملين في السوق.. تراجع أسعار النفط العالمية

تراجعت أسعار النفط العالمية بقدر طفيف في التعاملات المبكرة ، اليوم الثلاثاء، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين، لتصل إلى 77.97 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات، لتصل إلى 72.75 دولار للبرميل.

ويترقب المتعاملون في السوق بيانات الصناعة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بشأن مخزونات الخام الأمريكية، إذ بقدّر محللون في استطلاع لوكالة "رويترز" أن مخزونات الخام ارتفعت في المتوسط ​​بنحو 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير الجاري.