من غير طوابير .. خطوات الحصول على الرقم التأميني وأنت فى بيتك

تسعي الدولة إلي تقديم كافة خدماتها بكل سهولة ويسر للمواطنين وذلك عبر اتاحتها على الانترنت حيث يمكن للمواطن الراغب فى الاستعلام عن الرقم التأميني الحصول علي الخدمة بخطوات بسيطة.

الاستعلام عن الرقم التأميني

ويحظي الرقم التأمينى بأهمية خاصة حيث إنه النواه الرئيسية لنظام المعلومات حول التأمينات الخاص بالفرد فالرقم هو محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وانشاء سجل يشمل الى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا , وإسم الأم, ومحافظة الميلاد , ومركز الميلاد.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

وهناك مجموعة من الخطوات السهله والبسيطة التي يمكن للراغبين فى استخراج الرقم التأميني القيام بها وتشمل ما يلي :-

- تسجيل الدخول إلي موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية



- فى هذه الخطوة يتم اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- ثم يليها الضغط على بدء الخدمة.

- يتم إدخال البيانات الشخصية، وهي: بيانات الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم.

- يتم بعدها الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

طريقة استخراج الرقم التأميني لأول مرة



يقوم المواطن الراغب فى الحصول علي الرقم التأميني لأول مرة التوجه لمكتب هيئة التأمينات الاجتماعية، لاستخراج الرقم التأميني لأول مرة، حيث يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية، ويتم إنشاء سجل يشمل: «بيانات الاسم ثلاثيا واسم الأم ومحافظة الميلاد ومركز الميلاد»، إلى جانب بيانات الرقم التأميني.

كما توفر هيئة التأمينات الإجتماعية إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال التواصل عبر الخط الساخن 16217 ثم اختيار خدمة "الاستعلام عن الرقم التأميني، وإتباع تعليمات الموظف المختص.

خدمات هيئة التأمينات الإجتماعية



وتتيح التأمينات الاجتماعية، خدمات كثيرة، للمواطنين تشمل مايلي :-



- إمكانية التأمين على عامل بالقطاع الخاص.

- كما تمكن من إخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل.

- إمكانية التأمين على العمالة غير المنتظمة.

- تتضمن الخدمات التي يوفرها موقع هيئة التأمينات الإجتماعية انهاء خدمة العمالة غير المنتظمة.

- خدمة التحاق عامل أجنبي بخدمة صاحب العمل قطاع خاص نمطي.