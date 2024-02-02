من المنزل .. خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

تسعي الدولة إلي تقديم كافة خدماتها بكل سهولة ويسر للمواطنين وذلك عبر اتاحتها على الانترنت حيث يمكن للمواطن الراغب فى الاستعلام عن الرقم التأميني الحصول علي الخدمة بخطوات بسيطة.

الاستعلام عن الرقم التأميني



ويحظي الرقم التأمينى بأهمية خاصة حيث أنه النواه الرئيسية لنظام المعلومات حول التأمينات الخاص بالفرد فالرقم هو محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وانشاء سجل يشمل الى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا , وإسم الأم, ومحافظة الميلاد , ومركز الميلاد.

خطوات استخراج الرقم التأميني لأول مرة

- تبدء أول خطوات استخراج الرقم التأميني الدخول على الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

- يتم اختيار المتقدم للخدمات.

- ثم يليها اختيار خدمات المؤمن عليهم.

- الضغط على اختيار الخدمات التأمينية.

- اختيار أيقونة استعلام عن الرقم التأميني.

- إدخال رقم بطاقة الرقم القومي.

- فى هذه الخطوة يتم إرسال الطلب.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني أون لاين

- تتضمن خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني أون لاين من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ويتم الضغط على خدمات المؤمن عليهم.

- فى هذه الخطوة يتم اختيار«الخدمات التأمينية».

- يليها اختيار «الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي».

- يتم فى هذه الخطوة إدخال البيانات الشخصية، «بيانات الرقم القومي للمستعلم، الاسم الأول للأم».

- ثم الضغط على «أنا لست روبوت».

- يليها الضغط على «إرسال الطلب».

- تظهر لك بيانات الرقم التأميني الخاص بك.

خدمات تتيحها التأمينات الاجتماعية

وتتيح التأمينات الاجتماعية، خدمات كثيرة، للمواطنين تشمل مايلي :-



- التأمين على عامل بالقطاع الخاص.

- إخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل.

- التأمين على العمالة غير المنتظمة.

- انهاء خدمة العمالة غير المنتظمة.

- خدمة التحاق عامل أجنبي بخدمة صاحب العمل قطاع خاص نمطي.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة.

- استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.