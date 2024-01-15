بعد تخفيض 50% من تذاكر القطارات لهم.. مزايا لذوى الهمم بقانون التأمينات

أولت الدولة خلال الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا بكبار السن وذوى الهمم من خلال تقديم العديد من المزايا والتسهيلات لهم.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خصما بنسبة 50% على تذاكر جميع قطارات السكك الحديدية بجميع الخطوط لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت الهيئة، إن تخفيض ذوي الهمم ومرافقيهم بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها على جميع مستوى المحافظات، بجميع القطارات على جميع الخطوط، بما في ذلك القطارات المكيفة والقطارات الفاخرة وقطارات الدرجة الثالثة المكيفة وذاتية التهوية والقطارات العادية.

وطالبت الهيئة ذوي الهمم وكبار السن بحجز التذاكر قبل ركوب القطارات تجنبا للغرامة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المزايا التى منحها قانون التأمينات والمعاشات الجديد لذوى الهمم.

مزايا للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون

منح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وطبقا لـ قانون الأشخاص ذوى الإعاقة تعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.