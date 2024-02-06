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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع مشروعات الرصف والتطوير لطرق إمبابة ومنشأة القناطر

مشروعات الرصف والتطوير
مشروعات الرصف والتطوير لطرق

تنفذ محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعددِ من الشوارع الحيوية بنطاق المحافظة لربط محاور الحركة وإحداث سيولة مرورية وتسهيل حركة سير المواطنين في إطار تنفيذ الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .


وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي الأهتمام الذي توليه الدولة برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وإنشاء شبكة من الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين .


تصريحات اللواء أحمد راشد خلال اطلاعه علي جهود حي امبابه في تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع ترعة السواحل وذلك أستكمالآ لأعمال التطوير التي يشهدها القطاع  لتسهيل حركة سير المواطنين وضمن خطه المحافظة لرفع كفاءة الطرق الحيوية .


كما أطلع محافظ الجيزة علي جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في أعمال رصف الطبقة السطحية لاستكمال مشروع تطوير طريق طراد النيل بنطاق قرية الجلاتمة حيث يعد ضمن الطرق الهامه التي تربط قري مركز منشأة القناطر.


وتابع محافظ الجيزة أعمال وضع طبقة الأسفلت الرابطة ضمن أعمال تطوير شارع ترعه محمود خليل ببرقاش ضمن مشروعات الخطة الاسثمارية للعام المالي الجاري .

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطة الرصف للتأكد من التزام الشركات باعلي المواصفات الفنية في أعمال الرصف وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز للأرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

محافظة الجيزة رصف وتطوير سيولة مرورية محافظ الجيزة مدينة منشأة القناطر رصف الطبقة السطحية

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