بضاعة ب2.5 مليون جنيه.. الداخلية تضبط صفقة حشيش بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع حفاظاً على النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الشرقية قيام (عاطل) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (345 طربة لمخدر الحشيش وزنت 34,500 كيلو جرام) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,415,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.