سقوط عاطلَين بحوزتهما أسلحة نارية بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط كلٍ من (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة الصف) لقيامه بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.. وبحوزته (بندقية خرطوش - 2 فرد محلى- عدد من الطلقات).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العياط)..وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلاحة النارية والذخائر و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.