نائب رئيس الزمالك: صفقات اللاعبين الجدد لم تكلف خزينة النادي مبالغ كبيرة

علق هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، على إعلان النادي الأبيض التعاقد مع 10 صفقات جديدة للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الميركاتو الشتوي.

وقال هشام نصر، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صباحك مصري"، على قناة "mbc مصر": نجحنا في حل أزمة القيد بعد دفع الغرامات الموقعة على النادي"، لافتا إلى أن الصفقات الجديدة لم تكلف خزينة النادي مبالغ كبيرة.

وأضاف: كان لدينا عهد بيننا وبين الجمهور بأننا سنحاول حل المشاكل المتراكمة في نادي الزمالك، وكان علينا ضغط منذ البداية، لكن قررنا العمل، ولن نرد إلا بالعمل.

وأشار نصر إلى أن ما حدث هو البداية فقط، ورضاء الجمهور هو بداية قوية، وهي مجرد بداية وستتوالى كل الصفقات وإعادة ترتيب البيت حتى يعود الزمالك لمكانته الطبيعية".

وأكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن نادي الزمالك قلعة رياضية كبيرة وأهم عنصر فيها كرة القدم، وألعاب الصالات في نادي الزمالك قوية جدا لذلك بدأنا التدعيم فيها.