نبأ حزين لجماهير الزمالك.. إصابة مدافع فريق الكرة الأول.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، نبأ حزينا بشأن إصابة محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، التي تعرض لها خلال مران أول أمس السبت الذي أقيم على ملعب النادي.

وقال هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض أجرى أشعة بعد إصابته في الركبة، وسيخضع لفحص يدوي أيضا بعد زوال تورم الركبة، قبل إعلان تشخيص إصابة اللاعب.

وأكد حتحوت، إن إصابة محمود حمدي " الونش" مقلقة وسيبتعد خلالها عن الملاعب لفترة طويلة، مضيفا إن اللاعب يتمنى ألا تصل الإصابة إلى حد القطع في الرباط الصليبي.

وأضاف حتحوت، إن أكثر ما يثير قلق محمود حمدي الونش، حاليا هو الأخبار التي تتردد حول نتيجة الأشعة التي أجراها أول أمس، وهو ما جعل الونش يصاب بالإحباط والحزن.