اشترى مراكب صيد ومحلات.. عاطل ينصب على مواطنين فى 15 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل – مقيم بالإسكندرية) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء مراكب الصيد – شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات والسيارات ).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.