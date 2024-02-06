تبديد ومخدرات.. سقوط عاطل مطلوب لتنفيذ أحكام بالحبس 144 سنة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط عامل، مقيم بمحافظة الفيوم، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 144 سنة والسجن المؤبد وكفالات مالية، فى 55 حكما (جزئى - مستأنف) بتهم “تبديد- إيصال أمانة – مخدرات وسلاح وذخيرة”.

كما تم ضبط عاطل، مقيم بمحافظة بنى سويف، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 60 سنة وشهرين وكفالات مالية، فى 46 حكما (جزئى، مستأنف ) بتهم تبديد.

وضبط عامل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة المنيا، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 5 سنوات وكفالة مالية، فى قضية تعامل نقدى.

وتمكنت الحملات من ضبط عامل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة المنيا، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 3 سنوات وكفالة مالية فى قضية تعامل نقدى.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم، أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.