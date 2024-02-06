عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجان من الصحة وصندوق مكافحة الإدمان لإجراء تحاليل المخدرات للعاملين بنادي المنصورة

صدى البلد

قامت إدارة شئون المرأة بمحافظة الدقهلية (وحدة السكان) باشراف ومتابعة الدكتورة هبه البيلى بالتنسيق مع الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة ومن خلال إدارة الأزمات والكوارث برئاسة حسام مصطفى، بتشكيل لجنة مشتركة من الصحة وصندوق مكافحة وعلاج الادمان لاجراء تحاليل المخدرات للموظفين والعاملين بنادي المنصورة الرياضى ونادى الحوار الرياضى بالمنصورة وذلك برئاسة الدكتور محمد ابو شعيشع رئيس لجنه التحليل بصندوق مكافحة وعلاج الادمان.

واكد الدكتور " ايمن مختار"  محافظ الدقهلية ان تحليل كشف تعاطي المواد المخدرة يخضع له كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وهو من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة لمكافحة الإدمان وللمحافظة على المواطن، مشيرا إلى أن الفصل من الوظيفة هو العقوبة المنتظرة للموظف التي تثبت التحاليل تعاطيه للمخدرات.

وأكد "مختار" أن المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي التعاون الكامل وتيسير عمل لجان التحاليل المفاجئ للكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الاداري بجميع المصالح الحكومية وذلك من خلال خطة وجدول زمني محدد ليشمل اجراء التحاليل كافة العاملين بالمصالح وجميع الوظائف بمراكز ومدن واحياء المحافظة وجميع مديريات الخدمات حرصا علي تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة القطاعات.

واوضحت مدير ادارة شئون المرأة بالمحافظة أن اجراء التحليل للموظفين جاء لتفعيل احكام القانون وللحد من التعاطى والادمان مشيرة  ان الحكومة تتيح علاج الإدمان مجاناً وفي سرية تامة من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم ١٦٠٢٣.

من جانبها قالت وكيل وزارة الشباب والرياضة ان تحليل المخدرات المفاجئ للعاملين بالنوادى يستهدف تفعيل احكام القانون والحفاظ على الاسر التى تتعامل مع العاملين بالنوادى حيث انهم يتعاملون مع اطفال وشباب من الفئات المختلفه ومن المؤكد ان تعاطى وادمان المواد المخدرة له انعكاس سلبى على الشخص والمجتمع.

من جانبه قال رئيس لجنة التحليل بصندوق علاج الادمان إن أول مرحلة فى الكشف هى سحب العينة من خلال اللجنة الممثلة ‏للصندوق ووزارة الصحة ويتم تحليلها فورا، لافتا إلى أنه فى حالة وجود اشتباه أو ‏أى مؤشر إيجابى يجرى أخذ العينة وإعادة تحليلها فى معامل وزارة الصحة.

‎وأوضح أنه فى حالة إيجابية العينة واعتراض الموظف على النتيجة يبحث التظلم من خلال الطب الشرعى لإعادة التحليل ‏مرة أخرى فى مصلحة الطب الشرعى لإجراء التحليل النهائى الذى يؤكد بشكل قطعى وثبوت التعاطى من عدمه‎ وعند ايجابيه العينه يتم فصل الموظف.

FB_IMG_1707219060249
FB_IMG_1707219060249
FB_IMG_1707219056011
FB_IMG_1707219056011
FB_IMG_1707219053558
FB_IMG_1707219053558
إدارة الأزمات والكوارث الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجهاز الإداري للدولة العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمحافظة الدقهلية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مديرية الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

إصابة شاب سقط من القطار في الدقهلية

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

وقع في شر أعماله.. كاميرا تفضح لصا حاول قتل عجوز هندية وسرقة ذهبها

تزوير توكيلات الرئاسة.. طنطاوى فى ورطة امام المحاكم..|شاهد

خلال ساعات.. الصندوق السيادي يحسم مصير طرح شركة وطنية و 4 عروض مقدمة للاكتتاب

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

اتفاق بين الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة لدعم مليون شخص في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الحلويات يصيب الأطفال بمرض خطير| تفاصيل

العلاج والوقاية.. عدم إنتظام ضربات القلب 

ياسمين عز تفجر مفاجأة غير متوقعة عن زواجها | تفاصيل

بالأحمر اللافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

دوست فى الوحل.. خالد الصاوى يكشف أسرار مرضه وحياته الشخصية بفيلم وثائقى

ماريتا الحلاني تكشف حقيقة حملها.. تفاصيل

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ