تشيع جنازة شقيقة الفنان صلاح قبيل وظهور لافت لابنها..صور وفيديو

شيعت جنازة عصمت قبيل شقيقه الفنان صلاح قبيل من مسجد أسد بن الفرات بالدقي عقب صلاة الضهر.

كما خيم الحزن علي جميع الحضور والأهل والأصدقاء، كما ظهر ابن الفنان صلاح قبيل لاول مرة ظهور لافت للجميع.

كشف عمرو قابيل ابن الفنان صلاح قابيل، من خلال حسابه على موقع "فيس بوك"، عن وفاة عمته شقيقة والده الفنان صلاح قابيل بقوله: «سبحان من له الدوام انتقلت إلى رحمه الله تعالى عمتي الحاجة عصمت قابيل، آخر أخوات أبويا الله يرحمه».

وبذلك توفيت آخر أشقاء الفنان الراحل صلاح قابيل، كما تطرق لموعد صلاة الجنازة، بقوله: «صلاة الجنازة، غدا الظهر من مسجد أسد بن الفرات، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة