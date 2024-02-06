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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد محطة صرف صحي المنطقة الصناعية "الصفا"

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد محطة صرف مدينة الصفا الصناعية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، محطة صرف صحي المنطقة الصناعية ببني غالب "الصفا" بمركز أسيوط بتكلفة تقديرية 213 مليون جنيه بطاقة انتاجية 18 ألف م3/يوم لبحث تذليل العقبات وتلافي الملاحظات لاستكمال المشروع لخدمة المنطقة الصناعية وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف التواصل مع المستثمرين في مواقع الإنتاج والعمل على تنمية تلك المناطق وتطويرها والنهوض بها لتحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 .

 

 رافقه خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ الأعمال بالجهاز التنفيذى لفرع الهيئة، والمهندسة وفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، والمهندس مصطفى عبدالمقصود مدير فرع أسيوط بشركة المقاولون العرب، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندس عمرو عبدالسلام نائب مدير فرع أسيوط بالمقاولون العرب والمهندس خالد صلاح مدير مشروع محطة صرف صحي بني غالب وأحمد جابر مدير العلاقات العامة بشركة المقاولون العرب بأسيوط.


حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع محطة الصرف الصحي ببني غالب منطقة "الصفا" الصناعية التابعة لمركز أسيوط الجاري تنفيذها بتكلفة تقديرية 213 مليون جنيه وفقًا لآخر أمر اسناد بطاقة 18 ألف م3/يوم، حيث يتكون المشروع من 4 محطة رفع رئيسية وشبكة انحدار بطول 310 كم وخطوط طرد بطول 8 كم وبالإضافة إلى خطوط الشبكات التي تخدم المدينة الصناعية بالكامل ومحطة رفع للزراعة وغابة شجرية بمساحة 700 فدان واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن لأعمال التشغيل الجزئي للمحطة لخدمة مساكن بني غالب فضلًا عن الإجراءات الجاري تنفيذها لتذليل العقبات التي تواجه تشغيل المحطة لاستكمال الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن لخدمة الاستثمار بالمحافظة.

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وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لاستكمال مشروعات الصرف الصحي والمناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة وتذليل العقبات أمام المستثمرين وفقًا للامكانات المتاحة والعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجههم لجذب استثمارات جديدة وتنفيذ برامج التنمية بالمحافظة واستغلال المقومات الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة، مطالبًا بالتوسع وزيادة الانتاج وضخ استثمارات جديدة بالمناطق الصناعية لتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات جادة للانتهاء من توصيل المرافق والخدمات التي تحتاجها المناطق الصناعية وايجاد الحلول العاجلة لبعض مشاكل تلك المناطق بالتنسيق مع المستثمرين وكافة الجهات المعنية وذلك في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتحفيز المستثمرين لضخ استثماراتهم ودعم سلاسل التوريد، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذأ الشأن لتقديم خدمات أفضل وتحسين وتطوير هذا القطاع الهام مشيرًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام وتوجيهاته المستمرة بتحفيز المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب لضخ استثماراتهم في السوق المصرية.
الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط ، وعرب العوامر بأبنوب ، والزرابي بأبوتيج ، دشلوط بديروط) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالاضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة ، ووادي سرجة الغنايم ، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).

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أسيوط أخبار أسيوط مدينة الصفا الصناعية محطة صرف صحي مدينة صناعية

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