الانتهاء من بعض أجزاء مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين بنسبة 100%.. صور

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن العمل بالمرحلة الأولى لمشروع "التجلي الأعظم" الجاري تنفيذه بسانت كاترين يجري على قدم وساق، تمهيدًا لافتتاحها في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن مرحلتين الأولى تتضمن 14 مشروعًا عالميًا، والثانية إنشاء مشفى علاجي عالمي ومن المقرر أن يجري البدء بها عقب الانتهاء من المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أنه يجري الإعداد لافتتاح المرحلة الأولى بحيث تكون حملة دعائية كبرى للترويج السياحي للمنطقة.

وأكد المحافظ في تصريح اليوم، أن المشروع يحظى باهتمام القيادة السياسية، وهو يبرز مكانة المدينة الدينية وموقعها الجغرافي الفريد والمتميز مع الحفاظ على طابع المدينة البيئي والتاريخي، لاستهداف أكبر عدد من السائحين حول العالم، مشيرًا إلى أنه جرى الانتهاء من بعض أجزاء المرحلة الأولى للمشروع بنسبة 100%، وتجاوزت النسبة العامة بها الـ 80%.

وأوضح أن سانت كاترين تعد منطقة متنوعة بيئيًا بجانب تميزها بالروحانيات، ومسجلة ضمن قائمة التراث العالمي نظرًا لمعالمها النادرة، وهذه المقومات تؤهلها لتكون منطقة عالمية للسياحة البيئية والروحانية والترفيهية، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع إقامة بازارات لتسويق المنتجات السيناوية، والأعشاب الطبية، بشكل يسهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المدينة، والاستفادة من مقومات المنطقة الطبيعية وما ينتشر بها من نباتات طبيعية.

مشروع التجلي بسانت كاترين

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