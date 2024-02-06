عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من بعض أجزاء مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين بنسبة 100%.. صور

مدخل مدينة سانت كاترين
مدخل مدينة سانت كاترين

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن العمل بالمرحلة الأولى لمشروع "التجلي الأعظم" الجاري تنفيذه بسانت كاترين يجري على قدم وساق، تمهيدًا لافتتاحها في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن مرحلتين الأولى تتضمن 14 مشروعًا عالميًا، والثانية إنشاء مشفى علاجي عالمي ومن المقرر أن يجري البدء بها عقب الانتهاء من المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أنه يجري الإعداد لافتتاح المرحلة الأولى بحيث تكون حملة دعائية كبرى للترويج السياحي للمنطقة.

وأكد المحافظ في تصريح اليوم، أن المشروع يحظى باهتمام القيادة السياسية، وهو يبرز مكانة المدينة الدينية وموقعها الجغرافي الفريد والمتميز مع الحفاظ على طابع المدينة البيئي والتاريخي، لاستهداف أكبر عدد من السائحين حول العالم، مشيرًا إلى أنه جرى الانتهاء من بعض أجزاء المرحلة الأولى للمشروع بنسبة 100%، وتجاوزت النسبة العامة بها الـ 80%.

وأوضح أن سانت كاترين تعد منطقة متنوعة بيئيًا بجانب تميزها بالروحانيات، ومسجلة ضمن قائمة التراث العالمي نظرًا لمعالمها النادرة، وهذه المقومات تؤهلها لتكون منطقة عالمية للسياحة البيئية والروحانية والترفيهية، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع إقامة بازارات لتسويق المنتجات السيناوية، والأعشاب الطبية، بشكل يسهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المدينة، والاستفادة من مقومات المنطقة الطبيعية وما ينتشر بها من نباتات طبيعية.

مشروع التجلي بسانت كاترين

FB_IMG_1707222330066
FB_IMG_1707222330066
FB_IMG_1707222338097
FB_IMG_1707222338097
FB_IMG_1707222073355~2
FB_IMG_1707222073355~2
جنوب سيناء تطوير مشروع التجلي الأعظم سانت كاترين الانتهاء أجزاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يدعو لتضافر الجهود لإنجاح موتمر السياحة الصحية

جنوب سيناء.. رفع 80 طن مخلفات يوميا في حملات النظافة بأبوزنيمة

ترشيحاتنا

نسبة النجاح 71%.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالبحر الأحمر

رئيس الوزراء : إعادة النظر في نطاقات الارتفاعات للمباني الفندقية

الأرجنتين تعلن نقل سفارة بلادها إلى القدس

نجم الأهلي يفجر مفاجأة بشأن مدرب منتخب مصر.. القرار الرسمي خلال ساعات

يعاني من صدمة نفسية.. هل يعتزل محمد أبو جبل كرة القدم؟

يعود للرومان .. اكتشاف أول مدفن سريري ومدبغة بهذه المدينة| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. ياسمين عز تفجر مفاجأة عن زواجها.. صور إنجي خطاب بعد اعتزالها.. تحذير من حلويات تباع بالأسواق تسبب مرضا خطيرا

متجوزة في السر.. إطلالات ياسمين عز المثيرة للجدل على السوشيال ميديا.. صور

وقع في شر أعماله.. كاميرا تفضح لصا حاول قتل عجوز هندية وسرقة ذهبها

نوع من الحلويات يصيب الأطفال بمرض خطير| تفاصيل

فيديو

عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة ورخيصة لتحديد المواقع| شاهد

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

دوست فى الوحل.. خالد الصاوى يكشف أسرار مرضه وحياته الشخصية بفيلم وثائقى

ماريتا الحلاني تكشف حقيقة حملها.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ