125 إصدارًا من وزارة الأوقاف لدعم المراكز والجمعيات الإسلامية بدولة بوليفيا

وافق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الثلاثاء على إهداء 125 إصدارًا من إصدارات وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية باللغتين العربية والإسبانية، للجمعية الإسلامية في لاباز وغيرها من المراكز والجمعيات الإسلامية بدولة بوليفيا.

ومن أهم الإصدارات المقدمة إلى بوليفيا:

• المنتخب في تفسير القرآن الكريم باللغتين العربية والإسبانية.

• الفهم المقاصدي للسنة النبوية باللغتين العربية والإسبانية.

• موسوعة الثقافة الإسلامية باللغة العربية.

• في رحاب أسماء الله الحسنى باللغة العربية.

• حديث الروح باللغة العربية.

• موسوعة الدروس الأخلاقية باللغة العربية.

• نحو تجديد الفكر الديني باللغة الأسبانية.

• مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف باللغة الأسبانية.

• فلسفة الحرب والسلم والحكم باللغة الأسبانية.

• حماية الكنائس في الإسلام باللغة الأسبانية.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي العالمي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم وتصحيح المفاهيم ومجابهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة، وفي ضوء التعاون بين وزارتي الأوقاف والخارجية، وبناءً على الطلب المقدم من سفارتنا في لاباز عاصمة بوليفيا بخصوص حاجة الجمعية الإسلامية في لاباز وغيرها من المراكز والجمعيات الإسلامية بدولة بوليفيا لإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية باللغتين العربية والإسبانية.